—Yo no puedo decir nada. Sé que fue a buscar a su hijo Sergio y que luego se iba a encontrar con el papá. Pasó un tiempo, y no hablamos más. Cuando algunos parientes dicen que Luis no la buscó, no es así: la buscó por todos lados. Lo dije mucho tiempo antes de que salga la serie: Luis Miguel había ido a los servicios de inteligencia judíos. Y cuando esa gente le dio un informe, me dijo: "Que Dios la tenga en la gloria". Así que algo le comentaron muy fuerte, porque él estaba convencido de eso.