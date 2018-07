—Después de cada personaje, de cada trabajo que hago, tengo como un ritual, como despedirme, saludar a mi personaje y cambiar de look. Luego de rodar la serie de Luis Miguel, me pinté el pelo de azul. Mis compañeros de trabajo me miraron y me pidieron que me dejara ese color azul porque mi nuevo personaje era medio loco, medio raro.Entonces, no fue una despedida, sino, más bien, la entrada en un nuevo personaje.