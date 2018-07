"La forma de expedir el carnet era irregular y Federico no tenía forma de saberlo, considerando que no es funcionario público y no sabía que había una asociación ilícita que sacaba registros truchos. Vamos a afrontar el juicio con la tranquilidad de saber que tenemos a un inocente", también explicó a este medio Juan Ignacio Giovanettoni, abogado de Bal.