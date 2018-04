Ninci explicó que Bal tuvo la posibilidad de pedir la probation -como hizo su madre, Carmen Barbieri– para evitar el juicio oral, sin embargo no lo hizo. En diálogo con Lío Pecoraro, panelista del programa, el actor explicó: "Me metieron en algo que nada que ver. Me tengo que presentar porque esta causa me tiene agotado hace años. Mi abogado no quiso hacer la probation: no voy a exponerme a eso cuando no hice nada".