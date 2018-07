—Yo vivía en Mar del Plata. Entonces pensé: "Cuando termina la temporada tengo que inventar algo para que el verano siguiente tenga para ellos una importancia en el teatro". En esa época era inviable saber rápidamente cuánto habían metido los otros teatros, no existía ni la computadora ni el teléfono, nada. Entonces dije: "Tengo que inventarme un sistemita para tener las cifras antes que nadie". Así que me iba a visitar durante todo el invierno, todas las tardes, a los boleteros de los demás teatros. Me hice amigo, me iba a tomar mate todo el invierno con ellos. Además me mantuve en contacto durante el invierno, a través de dos o tres llamados, con Carlín, que me atendió bárbaro. Llegó noviembre, empezaron a armar todo y yo ya estaba adentro, era el "che, pibe". Y cuando empezó la temporada lo primero que hice fue eso: empezó la función y me hice un pique por los demás teatros que habían estrenado, y tenía todas las cifras. Cuando Carlín terminó de hacer su función y antes de que le pasen el bordereau de él, teníamos las cifras del resto. Entonces, me volví fundamental. Y no solo para él sino para el resto también porque a los 15, 20 días ya todo el mundo se había enterado de quién era el que tenía todas las cifras.