"Me importa tres pitos que me pidan disculpas o no. A alguien del canal no le dieron los huevos para llamarme y mandaron a la periferia. No soy amiga de él, nunca salí a comer ni fui a su casa. Nos hablábamos mucho en la época en la que la pasó mal con la AFA, pero una cosa es la relación profesional y otra cosa es una amistad. Yo tuve códigos. No quiero ir al Bailando, en primer lugar, porque hace ya dos años que no quiero. En segundo lugar porque no veo una categoría estelar para que yo esté ahí. Y en tercer lugar: si va a ser un Bailando light, yo no sirvo".