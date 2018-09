En el plano personal, está rearmando su vida tras distanciarse de Celeste Cid. Aunque la pareja no funcionó, ambos siguen relacionados por la crianza del pequeño Antón. "La idea de separarse no es una idea feliz, no es lo que uno se propone cuando se pone en pareja; todo lo contrario. Pero hay veces que es más importante preservar la armonía en la familia y el modo de hacerlo es quizás estar más distanciados. Nosotros somos una familia y la vamos a seguir siendo. Tenemos un hijo hermoso, que cada día está más lindo, más amoroso, creciendo, y nosotros creciendo con él".