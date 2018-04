"Y después lo que sucede es que él me llama a mi casa directamente, yo no tenía celular en ese momento. Yo me sorprendo muchísimo, y me dice 'bueno, no, te llamo para que nos veamos, te espero en Ski Ranch'. Yo le digo 'no, de verdad Diego', 'dale, sí, cómo que no'. Bueno, le digo que no, y al día siguiente me llamó un tal Nico, que trabajaba con él, diciéndome vos estás loca, como le vas a decir que no, a él no se le dice que no", relató.