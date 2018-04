"En la semana llego del canal tipo ocho de la noche. Tengo una heladera chiquita y vivo a delivery: ni cocino. Eso es algo que a Miguel Granados, mi compañero en ESPN, no le gusta. Según él, por eso me va bien: 'sos un rata', me dice. Pero no es de rata, no quiero tener una heladera vacía en donde se me vence todo porque no cocino".