"Empecé a girar con mi unipersonal, arranqué con Instagram y de a poco fue funcionando. El salto fue hace un año y pico. No se si me consagré con un video en particular, pero sí hay uno que se hizo muy viral: el de la evolución de la pareja. Fue una locura, lo vieron más de un millón de personas, y aunque ya tenía muchos seguidores me sumó varios más".