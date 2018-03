Historias. Como las de Catherine Fulop, quien empieza con una confesión: "De mucho más jovencita yo decía: '¿Por qué no nací hombre?'. Yo quería ser hombre…". Sucede que Cathy notaba que en la infancia y la adolescencia transcurridas en Venezuela, los hombres contaban con unas libertades que ella no poseía. Pero algo con el tiempo cambió. "A medida que fui transitando la vida como mujer -puntualiza-, me fui dando cuenta de lo hermoso y de lo poderosa que me siento siendo mujer".