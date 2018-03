–Se te ve sonreír permanentemente.

–Siempre fui divertido. No estaba acostumbrado a que me atiendan tan bien en un lugar donde hay tanta gente con delantales, je. Como te conté, en el pasado lo padecí. No me gustaba ver a los médicos. En cambio, ahora el doctor me dice que no soy su paciente, sino su invitado. Me recibe y me hace reír. Yo también lo entretengo: le digo que vengo a la fuente de la juventud. Tiene una acá donde está el Buda. Me gusta el Buda, porque soy multirreligioso.