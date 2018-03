"Ella estaba muy asustada, y también había dicho 'Yo voy a elegir la forma en que quiero morirme, no me van a manejar mi muerte, yo me voy a morir cuando yo lo decida'. Lo último que me dijo era que quería abrir la ventana y tirarse", contó su Guido Süller cuando se enteró que su hermana había abandonado el hospital por voluntad propia.