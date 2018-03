Ana Rosenfeld también aseguró que el relato de Calu Rivero "no tiene coherencia". "Juan Darthés no es responsable de nada de lo que ella está diciendo. Si tenía oportunidad de denunciarlo y no lo hizo. Podía salir a hablar y no lo hizo. Además, salió a aclarar que se fue -de Dulce Amor– por su propia voluntad y que no hubo abuso ni acoso", finalizó Ana Rosenfeld.