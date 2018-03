"Esta es La foto original. Sin el filtro blanco y negro. Sin retoques. Sin nada. Así, al natural. La vuelvo a subir porque pasó algo muy curioso con la imagen anterior que jamás pensé iba a suceder. Ayer cuando la subí, lo hice para mostrar que sigo entrenando (algo que realmente me cuesta más que decirle que no a un llamado de Ryan Gossling). Yo me veo HERMOSA. No me veo ni gorda, ni panzona, ni apurada por bajar kilos NI NADA. Sin embargo, leyendo los comentarios (la mayoría muy lindos debo decir), me encuentro con que muchas mujeres pensaron que estaba embarazada y muchos hombres por el contrario me pidieron que no haga NADA por modificar mi cuerpo porque así estoy perfecta. Lo que me hizo reflexionar sobre el nivel de exigencia enferma que tienen con ustedes mismas. Al punto tal de no entender que una pancita es solo eso: una panza sin abdominales Y NADA MÁS. Yo me veo sexy, deseable y segura. Y eso no tiene que ver con un abdomen más o menos plano. Tiene que ver con aceptarme como soy más allá de la mirada del otro. Abrácense más. Y exíjanse menos".