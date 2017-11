Aunque no mostró foto, mientras estaba embarazada de su segundo hijo, Baltazar, Paula Chaves escribió: "Es el mejor estado del mundo… Una esta haciendo una persona adentro. Con todo lo que eso implica, cambio corporal, retención de líquidos, taquicardias, cuesta dormir… Pero sin duda es el acto de amor y el milagro mas lindo de la vida… Me siento plena, entregué mi cuerpo para hacer un bebé sano, fuerte. Todo muta, cambia, pero luego vuelve a su lugar con esfuerzo y amor. Pueden quedar marcas, pero son sellos de amor que dejan nuestros hijos en el cuerpo. Hay que disfrutar y dejar de lado un poco lo estético, no a todas les atraviesa de la misma manera un embarazo. No todos los cuerpos reaccionan igual".