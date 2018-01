Respecto a sus imitaciones preferidas por el público, Cristina Kirchner y María Eugenia Vidal, dijo: "Lo que más me gusta es que sean tan distintas… Son otras energías, otras maneras de comunicar. Físicamente también son muy distintas y me gusta el trabajo que me demanda, es de todos los días. No es que yo aprendí cómo se imita y bueno ya está, sino que tengo que verlo todos los días a ver si cambian el look, qué ropa están usando, de qué están hablando, si alguna cambió la forma de hablar. Entonces me mantiene entretenida todo el tiempo".