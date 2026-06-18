Congreso aprueba bonificación judicial como factor salarial: más de 36.000 servidores públicos serán beneficiados

La aprobación de la iniciativa en el Congreso marca un hito en la regulación laboral para empleados del sector justicia en Colombia. - crédito @MafeCarrascal/X - referencia

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que reconoce la bonificación judicial como factor salarial para los servidores públicos de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. La iniciativa, que ahora avanza a la etapa de sanción presidencial, representa un cambio en el régimen salarial de aproximadamente 37.000 servidores judiciales en Colombia.

La bonificación judicial, hasta ahora considerada solo para la cotización a salud y pensión, será incorporada como un componente salarial válido para todos los efectos legales y prestacionales. Esta modificación normativa busca brindar mayor claridad sobre la naturaleza salarial de este reconocimiento económico, lo que fortalecerá la seguridad jurídica y la estabilidad laboral de quienes prestan sus servicios a la administración de justicia.

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El Consejo Superior de la Judicatura resaltó que la nueva ley permitirá superar vacíos legales y disminuirá el número de demandas relacionadas con el pago de esta bonificación, que actualmente ascienden a 10.000 procesos judiciales en curso.

Impacto en la administración de justicia

La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, afirmó que la aprobación representa un estímulo y un avance significativo en el reconocimiento de los derechos laborales de los integrantes de la administración de justicia. Destacó además que la medida “constituye un importante paso hacia el fortalecimiento institucional de la Rama Judicial y el reconocimiento de la labor diaria de miles de servidores judiciales en todo el país”.

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Según Novoa Moreno, la incorporación de la bonificación judicial como factor salarial “brinda mayor seguridad jurídica, contribuye a la estabilidad laboral de nuestros funcionarios y empleados, y refleja el compromiso del legislativo con una justicia digna, fortalecida y respaldada en el bienestar de quienes la hacen posible”.

El proyecto cuenta con el respaldo de los sindicatos de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, entre ellos Asonal judicial, asonal judicial S.I., Unisercti y Sintrafiscalía.

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Servidores de la Rama Judicial verán reflejado un cambio en sus condiciones salariales tras la reciente decisión legislativa. - crédito @judicaturacsj/X

Reducción de litigios y ahorro para el Estado

Al ser reconocido el carácter salarial de la bonificación judicial, se espera una reducción significativa en el número de litigios que han sobrecargado al sistema judicial. El número de procesos judiciales relacionados con este derecho supera los 15.600, con pretensiones económicas que exceden los 750.000 millones de pesos. La implementación de la nueva norma proyecta un ahorro anual para el Estado de 378.549 millones de pesos, debido a la disminución de demandas y costos de defensa jurídica.

El reconocimiento del nuevo componente salarial permitirá disminuir los gastos estatales en defensa jurídica y procesos laborales. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Alcance de la medida y próximos pasos

El proyecto de ley, de autoría del senador Alejandro Carlos Chacón, fue aprobado en cuarto debate por la Cámara de Representantes. La iniciativa establece que la bonificación judicial sea reconocida plenamente como factor salarial para todos los efectos legales y prestacionales, y no únicamente para la cotización a salud y pensión, como ocurría hasta la fecha.

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Los 36.819 servidores públicos beneficiados pertenecen a la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Justicia Penal Militar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las direcciones seccionales de la Rama Judicial.

Alejandro Carlos Chacón expresó que con esta ley el Congreso avanza en el reconocimiento efectivo de los derechos laborales de los servidores judiciales y en la construcción de un sistema salarial más justo, equitativo y jurídicamente sólido para el sector justicia.

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El congresista sostuvo que la iniciativa corrige una situación que durante años ha generado inseguridad jurídica y elevados costos para el Estado, y que ahora ofrece estabilidad y garantías a los servidores judiciales.

Carlos Chacón, autor de la propuesta, destacó la importancia de garantizar derechos y estabilidad a los trabajadores judiciales. - crédito Senado

Sanción presidencial pendiente

La normativa pasó a sanción presidencial, paso final antes de su entrada en vigencia como ley de la República. Una vez promulgada, la bonificación judicial será reconocida plenamente como factor salarial para todos los efectos legales y prestacionales, consolidando un avance en materia de derechos laborales y en la reducción de conflictos jurídicos en la administración de justicia colombiana.

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