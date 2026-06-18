Gobierno de Honduras lamenta pérdida de siete funcionarios policiales: “Es hora de ser más rigurosos con los vehículos pesados”

El Ministro de Seguridad pidió mayores controles al transporte pesado. (FOTO: Infobae)

La Secretaría de Seguridad de Honduras expresó su profundo pesar por el accidente de tránsito ocurrido este miércoles en el sector de El Rodeo, Comayagua, donde siete miembros de la Policía Nacional perdieron la vida y varios más resultaron heridos mientras se transportaban en un autobús institucional.

A través del comunicado SEDS 064-2026, las autoridades confirmaron preliminarmente el fallecimiento de siete funcionarios policiales y señalaron que otros miembros de la institución sufrieron lesiones de diversa consideración tras el violento impacto registrado en el kilómetro 50 de la carretera CA-5 Norte.

Accidente vial CA-5 policías muertos en Honduras

Según la versión oficial, las primeras investigaciones realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) indican que el accidente se produjo cuando el autobús que transportaba al personal policial fue impactado por un vehículo pesado que presuntamente presentó desperfectos mecánicos, provocando el fatal percance.

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La Secretaría de Seguridad informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de la emergencia, equipos policiales, organismos de socorro y personal médico fueron movilizados al lugar para brindar asistencia inmediata a los afectados, coordinar las labores de rescate y garantizar la atención de los uniformados lesionados.

Asimismo, la institución manifestó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de los agentes fallecidos, destacando que los funcionarios perdieron la vida en el cumplimiento de su deber y servicio a la población hondureña.

“Expresamos nuestras sinceras muestras de pesar y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de los funcionarios policiales que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber”, señala parte del comunicado emitido por la institución.

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La Secretaría de Seguridad emitió un comunicado oficial tras la tragedia. (FOTO: Secretaría de Seguridad)

Las autoridades también aseguraron que acompañarán a las familias afectadas en todos los procesos legales, administrativos e institucionales que correspondan, brindando el apoyo necesario ante esta tragedia que enluta a la Policía Nacional.

De manera paralela, el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, lamentó el fallecimiento de los uniformados y aprovechó para hacer un llamado urgente a fortalecer los controles sobre el transporte pesado que circula por las carreteras del país.

El funcionario recordó que este tipo de vehículos se han visto involucrados en varios accidentes de alto impacto durante los últimos meses y consideró necesario aplicar medidas más rigurosas para evitar nuevas tragedias.

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“Estos vehículos pesados ya han causado tragedias. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ha hecho muchos llamados para las revisiones. Es hora de tomar ya el control y ser más rigurosos con estas máquinas pesadas”, expresó Velásquez.

Las declaraciones del titular de Seguridad surgen en medio de la conmoción nacional generada por el accidente, considerado uno de los más graves que ha afectado a la institución policial en los últimos años.

El accidente es uno de los más graves que ha afectado a la institución policial en los últimos años. (FOTO: La Prensa)

Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias que provocaron el choque. Equipos especializados de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de la DNVT realizan inspecciones técnicas y recopilan evidencias que permitan establecer responsabilidades.

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De forma preliminar, también trascendió que los policías se desplazaban hacia Comayagua para reclamar indumentaria policial en las instalaciones de DALPO, como parte de actividades institucionales programadas previamente.

La Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso con el bienestar de su personal y agradeció las múltiples muestras de solidaridad recibidas por parte de diferentes sectores de la sociedad hondureña tras el trágico suceso.

El caso continúa en desarrollo y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido en la cuesta de El Rodeo.