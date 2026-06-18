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Costa Rica: Detienen al presidente de Municipal Liberia por pedido de extradición

Wilder Eusse Osorio fue capturado en La Sabana tras una solicitud de Estados Unidos y quedó a disposición del Tribunal Penal de San José, mientras avanza el trámite por presunto tráfico internacional de cocaína

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Wilder Eusse, presidente de Municipal Liberia, fue detenido en San José por un pedido de extradición de Estados Unidos por presunto narcotráfico. (Imagen retomada de semanario Universidad)
Wilder Eusse, presidente de Municipal Liberia, fue detenido en San José por un pedido de extradición de Estados Unidos por presunto narcotráfico. (Imagen retomada de semanario Universidad)

El presidente del Municipal Liberia Wilder Eusse fue detenido este miércoles en San José por una solicitud de Estados Unidos que busca su extradición por presunto narcotráfico, un caso que lo expone a un proceso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por cargos ligados al tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.

La acusación formal fue presentada el 10 de junio de 2026 ante esa corte federal, según el Ministerio Público. De acuerdo con la Fiscalía, al dirigente deportivo se le atribuyen dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de introducirla ilegalmente en Estados Unidos.

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La captura se produjo en las inmediaciones de La Sabana, en San José, por agentes del Organismo de Investigación Judicial. Después será presentado ante el Tribunal Penal de San José, que ordenó su detención provisional mientras avanza el trámite para atender el pedido de extradición.

Eusse, identificado por las autoridades con los alias de “El Soldado” y “El Tío”, presuntamente integraba una organización narcotraficante que operaba en distintos países del continente americano y se dedicaba a la importación de cocaína hacia Estados Unidos, según la Fiscalía.

La acusación en Texas apunta a una red de cocaína con alcance continental

La detención del empresario colombiano no responde al llamado caso Lusso, sino al requerimiento de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el tráfico internacional de drogas. El pedido de entrega fue emitido para que enfrente en ese país el proceso judicial correspondiente.

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Primer plano de las manos esposadas de una persona de piel latina vistiendo un uniforme naranja. Las muñecas están unidas por grilletes metálicos.
La acusación contra Wilder Eusse en el Distrito Este de Texas lo señala por conspiración para fabricar y distribuir cocaína con destino a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato central del caso es que Wilder Eusse Osorio está requerido con fines de extradición por una causa de narcotráfico abierta en Texas, y que la justicia costarricense ya activó su detención provisional mientras se tramita esa solicitud.

Según el texto del expediente citado en la información oficial, la acusación lo vincula con dos conspiraciones: fabricar cocaína y distribuirla para su ingreso ilegal a Estados Unidos. La imputación quedó formalizada el 10 de junio de 2026 ante el tribunal federal del Distrito Este de Texas.

Tras conocerse la captura, el club emitió una respuesta escueta. “Por el momento, de parte de nuestra institución no vamos a brindar ningún tipo de declaraciones. En el momento oportuno atenderemos las consultas y emitiremos las declaraciones respectivas”, indicó Municipal Liberia en su chat de prensa.

Según La Nación, el medio también intentó obtener una reacción del presidente ejecutivo de la institución, Luis Felipe Eusse, sobrino de Wilder Eusse, pero no obtuvo respuesta.

Su nombre ya había aparecido en el caso Lusso, aunque no como sospechoso

Semanas antes de esta detención, CR Hoy informó que Eusse aparecía mencionado en el expediente del caso Lusso, una investigación por presunta legitimación de capitales seguida contra Francisco Javier Alfaro Flores. Esa mención, de acuerdo con la información publicada, se explica por un vínculo familiar entre ambos: estaban casados con hermanas.

La misma información precisa que Eusse no figura como sospechoso en ese expediente. Aun así, la documentación judicial lo describe como una persona “conocida policialmente” y menciona reuniones entre ambos, además de propiedades y vehículos de lujo que estaban a nombre de los involucrados, según CR Hoy.

Primer plano de un hombre con camisa gris, manos esposadas al frente, flanqueado parcialmente por dos agentes de policía.
El Organismo de Investigación Judicial capturó a Wilder Eusse en La Sabana y el Tribunal Penal de San José ordenó su detención provisional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 26 de mayo, después de una serie de allanamientos vinculados con esa investigación, el club difundió un comunicado en respaldo de su presidente. Allí sostuvo que la institución desarrolla sus actividades bajo principios de legalidad y cumplimiento normativo, y que mantiene al día sus obligaciones contables, tributarias, fiscales, administrativas y deportivas.

Eusse se convirtió en 2020 en el principal inversionista y presidente del club liberiano. Su ingreso al fútbol costarricense se produjo mediante el grupo Horus FC, encargado de la gestión del equipo.

Fuera del ámbito deportivo, es una figura conocida en Guanacaste por su participación en varios negocios. Según el texto fuente, mantiene inversiones en gasolineras, lubricentros, gimnasios y minimarkets.

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