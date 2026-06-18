Luis Díaz debutó con gol y asistencia en un Mundial: así va en la lista de máximos goleadores de la Selección Colombia

Luis Diaz debutó con gol y asistencia en la Copa del Mundo - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Luis Díaz inició su historia en la Copa del Mundo ante Uzbekistán con su primer gol. El jugador del Bayern Múnich se reportó con el 2-1 en un momento complicado para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

En los primeros minutos Díaz no tuvo excesivo protagonismo, en parte por la marca del rival y también por las pocas incursiones iniciales de la Tricolor por el sector izquierdo. Sin embargo, pronto encontró conexiones con Jhon Arias, lo que le permitió hacerse más y más importante en el campo de juego.

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Al minuto 31, Arias encontró a Díaz con un pase filtrado. El extremo remató con un tiro cruzado y superó a Utkir Yusupov, pero el balón se estrelló en el vertical izquierdo, ahogando el grito de gol entre los miles de colombianos que se reunieron en el “Coloso de Santa Úrsula”.

Díaz fue decisivo para darle la ventaja a Colombia en el minuto 40, filtrando un balón largo para Daniel Muñoz, que ganó la espalda de Abdulla Abdullaev y estiró su pierna derecha para batir a Yusupov, desatando el delirio en las tribunas.

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Nuevamente las dudas se hicieron presentes, pero en el minuto 67 la Tricolor volvió a ponerse en ventaja. Gustavo Puerta recuperó el esférico cuando Uzbekistán trataba de salir, e inició una jugada en transición. El jugador de Racing de Santander pasó para Luis Díaz a la izquierda, que remató colocado al palo izquierdo de Yusupov y convirtió el 2-1, desatando el delirio en las tribunas.

“Uno sueña tantas cosas que no se imagina que pasen de esta manera”, manifestó Díaz en zona mixta.

El atacante llegó con esta anotación a 23 con la camiseta nacional, ubicándose a dos de otro guajiro: Arnoldo Iguarán, actualmente ubicado en el tercer lugar histórico.

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