Además, reveló que es consuegra de Marcelo Tinelli: su hijo Tomás Otero está en pareja con Juana Tinelli, compañeros de colegio desde hace dos meses. "Un día pasó y me dijo: 'Ah, má, estoy de novio con Juana'. Y me hice la cool. Cuando la conocí, tuve que pararme en el tercer escalón. Desde ese momento le hablo con tacos, porque en ojotas me deprimo. ¡Es alta y bella! Todo lo que nunca seré", bromeó.