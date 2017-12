Pero de todos sus testimonios, uno en particular sorprende. "A veces me despierto llorando de noche", dice, sobre la angustia que le genera la muerte. "Odio que nos tengamos que morir. Antes, también temía que se muriera toda la gente que quiero. Era un miedo constante y no podía disfrutar. Ahora estoy más positiva y miro para adelante -reconoce Eva-. Cuando siento que vienen cosas del pasado, me recompongo y vuelvo a la lucha. Tengo lindos sueños también, eh".