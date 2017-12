"Hubo dos personas que me acompañaron muchísimo, una de ellas fue mi psicóloga. Yo tuve un año anterior muy triste y no sabía por qué, porque me iba increíblemente en lo profesional, estaba muy bien afectivamente, pero yo estaba con una angustia espantosa, inenarrable. Y después, cuando pasó lo de Ro, me di cuenta que el alma está siempre adelantada a uno, lo que pasa que no te lo dice", concluyó Cris, quien, consultada por Geuna sobre si la sentía presente, afirmó: "Sí, la siento cerca, la siento muchas veces adentro mío".