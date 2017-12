La prisión preventiva fue confirmada el 27 de mayo por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y un año después, nuevamente con una impresionante cobertura mediática, se dictó sentencia tras el juicio oral.

Monzón fue condenado a once años de prisión, acusado de haber asesinado a su ex pareja. Sin embargo, la Justicia no consideró que hubiera "agravante por el vínculo" porque no estaba formalmente casado con Muñiz. El boxeador moriría en un accidente automovilístico en 1995, también en verano, poco tiempo antes de recuperar la libertad definitiva.