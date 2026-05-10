Muere Kevin González, joven con cáncer que se reunió con sus padres luego de que fueran deportados

Los padres de Kevin González, deportados de Estados Unidos, recibieron permiso especial para visitar a su hijo antes de su fallecimiento. (Facebook)

Kevin González, joven de 18 años con cáncer de colon metastásico en etapa IV, murió este domingo 10 de mayo, después de reencontrarse con sus padres el pasado 9 de mayo, Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya, quienes fueron deportados de Estados Unidos con autorización especial de un juez federal en Arizona, según Telemundo.

La reunión familiar ocurrió el sábado alrededor de las 15:30 horas en la casa de la abuela materna, hasta donde Kevin González viajó desde Chicago, su ciudad natal. Su estado de salud era grave: ya no comía ni bebía y había dejado de responder a todo tratamiento médico.

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Después de que los médicos informaron a la familia que el joven no presentaba mejoría, los padres solicitaron permisos humanitarios para ingresar a Estados Unidos y acompañar a su hijo, indicó Virginia Amaya, abuela materna, en declaraciones a Telemundo Chicago.

Las autoridades estadounidenses negaron las solicitudes, lo que llevó a los padres de Kevin a cruzar la frontera en un intento urgente de reunirse con él antes de su fallecimiento. Jovany Ramírez, hermano del joven, lo cuidó en Chicago tras el diagnóstico recibido en enero, mientras sus padres residían en México desde su deportación años atrás.

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Luego de estar detenidos por casi un mes por el ICE, los padres de Kevin se reencontraron con él en México

La familia González Ramírez viajó más de 16 horas por carretera, desde Hermosillo hasta Durango, para reunirse con Kevin. Foto: Especial

Después de 25 días detenidos por el ICE y su deportación a México, Isidoro González y Anabel Ramírez lograron reunirse el pasado 9 de mayo en Durango con su hijo Kevin González después de un viaje de más de 16 horas por carretera desde Hermosillo, Sonora.

Las autoridades migratorias detuvieron a la pareja. Permanecieron 25 días encerrados en una instalación federal estadounidense antes de ser deportados. De acuerdo con el medio Milenio, durante ese tiempo, Isidoro narró que mientras limpiaba su celda otros internos le avisaron que su hijo había salido en televisión pidiendo ayuda para que la familia pudiera reencontrarse.

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Para Anabel, uno de los momentos más difíciles fue enterarse de la situación solo por reportes televisivos, sin poder comunicarse directamente con Kevin.

La familia González Ramírez atravesó el norte del país por carretera. Durante el trayecto reconocieron el cansancio acumulado y los días sin dormir, aunque señalaron que volver a estar juntos con Kevin era lo más importante tras semanas de incertidumbre. Kevin había solicitado públicamente ver a sus padres, pero las autoridades estadounidenses les negaron la visa humanitaria; ante la desesperación, Isidoro González y Anabel Ramírez intentaron cruzar por su cuenta la frontera hacia Estados Unidos.

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