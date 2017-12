La Abuela le consultó sobre su ausencia en la última entrega de los premios Tato, marcada por el enojo de Mirtha Legrand por no haber recibido ni un premio. Susana le contestó: "No voy hace mucho porque los dos primeros años que fui no me entregaron nada. Eso no significa nada, porque puedo no ganar siempre, pero las personas que lo ganaban no tenían tanto trabajo… me da igual. Voy al Martín Fierro y chau".