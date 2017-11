"Es muy difícil cuando estás en el medio. Nadie se te acerca para insultarte, todos te gritan genio, maestro, y es muy difícil manejarlo. Yo me he subido al caballo en algún momento y me bajaron los que me tenían que bajar. Es muy difícil entender que no somos nadie, nos dan premios, nos reconocen. Yo viví una época de Rock & Pop con 22, 23 años, que hacía "Malas compañías", un programa que tenía el 70 por ciento del share. ¿Cómo hacés para frenar el tren? Me subí al tren e hice desastres. Me ubicó mucha gente, vengo de una familia que me ha tenido ubicada mucho tiempo, con mi actual mujer llevo 27 años casado, Guebel me ayudó mucho", reconoció, para luego concluir la charla hablando de si creía que había algo después de la muerte.