"Está lindo verme como espejo, pero no es la realidad, no es el común denominador de los actores. Nuestra carrera es divina, pero tiene tantos paréntesis. Vivimos de lo que amamos, eso es algo de elegidos. Pero después hay continuidades que merman. De golpe la novela que hiciste no anduvo y te la levantan. Es una profesión que hay que tomarla con mucho respeto y mucho cuidado. Hoy están viviendo un momento alucinante. Estoy feliz porque son verosímiles como actores, me gusta lo que les pasa, es algo que tienen, están formados", cerró.