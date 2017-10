Guillermo: — Me gusta tener ciertos desafíos en lo interpretativo, venía de barba, después sin barba y canoso para los Puccio. Armando me mandó al gimnasio, me puso un trainer que me dio para que tenga. En lo estético me saqué la barba, después me dijo, 'vamos por el bigote'. Hoy Axel Kuschevatzky (uno de los productores) me dijo 'te sacaste tres veces el bigote, en El secreto de sus ojos, El Clan y ahora', así que puede ser premonitorio, han pasado grandes cosas con esas películas.