Por último, Lanzoni cuenta cómo fue la experiencia de trabajar en Brasil: "Es alucinante. Siempre está ese preconcepto entre Brasil y Argentina, este folclore por el fútbol… Yo fui siempre como turista y te sentís muy bien atendida. Pero tienen un nivel de camaradería, de compañerismo, de solidaridad. No lo digo de obsecuente, me traje amigos. Tanto el elenco, los técnicos, el equipo, los directores, generé una familia. Tengo otra casa más, como lo que me pasó en Colombia cuando trabajé en 'Sin senos no hay paraíso'. Es una experiencia increíble, sentirte en tu casa, hablando otra lengua. Estoy absolutamente feliz".