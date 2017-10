"Mi viejo nunca tomó nada, tiene una historia muy linda. Mi viejo estaba compartiendo teatro de revista con mi abuelo. Alfredo y toda esa camada tomaban mucha falopa y en el teatro no estaba mal visto, hacían tres funciones y había que tomar falopa. Tomaba para hacer su monólogo y mi viejo estaba meando con 21 añitos, imaginate que chiquito era que mi vieja ni había nacido. La cosa es que viene mi abuelo y le dice '¿nene querés un poquito?'. '¿De qué?', le preguntó papá. 'Cómo de qué, pirulo (cocaína) ¿no querés?', le preguntó mi abuelo. 'No, no, es droga', le dijo mi viejo. y se fue y se quedo re nervioso mi papá, porque sentía que le hacia un feo al no tomar", recordó.