Dos estudiantes detenidos por ataques con arma blanca exponen la violencia entre adolescentes en Panamá

Los incidentes ocurrieron con tres días de diferencia y dejaron a dos estudiantes de 15 años heridos con arma blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de un juez de adolescentes de ordenar la detención provisional de dos menores de 15 y 16 años, vinculados a ataques con arma blanca ocurridos dentro de un centro educativo de la provincia de Colón, vuelve a poner sobre la mesa una preocupación creciente: el aumento de los hechos violentos en los que están involucrados menores de edad y la llegada de esta problemática a espacios que históricamente se consideraban seguros, como las escuelas.

La Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala logró la imputación de ambos jóvenes por el delito de tentativa de homicidio, mientras que a uno de ellos también se le imputó por robo agravado. En ambos casos se concedieron tres meses para la investigación.

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El primer hecho ocurrió el 16 de junio, cuando un adolescente de 16 años atacó con un arma blanca a un estudiante de 15 años, causándole una herida en el cuello. Tres días después, otro menor de 15 años presuntamente hirió con arma blanca a otro estudiante de la misma edad dentro del Colegio José Guardia Vega, también en Colón.

Los incidentes se registraron con apenas días de diferencia y dentro del mismo plantel educativo, un hecho que ha generado preocupación entre padres de familia, docentes y autoridades.

Organismos internacionales advierten que la exclusión social, la violencia intrafamiliar y los problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de conductas agresivas entre jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los casos puntuales, las cifras reflejan que la violencia juvenil sigue siendo un desafío para el país. Datos del Ministerio Público muestran que entre enero y mayo de 2026 las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1,998 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional en los que están involucrados menores de edad, un aumento de 21% respecto a las 1,651 denuncias registradas en el mismo período de 2025.

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El incremento también se observa en las categorías de mayor impacto. Los delitos contra la vida y la integridad personal pasaron de 264 casos entre enero y mayo de 2025 a 372 en igual período de 2026, lo que representa un aumento de 40.9%.

En esa misma línea, los delitos contra el patrimonio económico subieron de 295 a 374 casos, mientras que los delitos contra la seguridad colectiva aumentaron de 258 a 296.

Colón, provincia donde ocurrieron los ataques dentro del plantel, también registra un alza. En los primeros cinco meses de 2026 se reportaron 129 denuncias en esa área geográfica, frente a 111 en el mismo período de 2025.

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Aunque Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí concentran el mayor número de casos, el episodio en Colón evidencia que el fenómeno no se limita a una sola zona del país.

Entre enero y mayo de 2026 se registraron 1,998 denuncias por hechos delictivos en los que estuvieron involucrados menores de edad en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas judiciales muestran además una respuesta más severa de las autoridades frente a algunos casos. Entre enero y mayo de 2026 se aplicaron 137 medidas cautelares de detención provisional a adolescentes, frente a 104 en el mismo período del año anterior.

También aumentaron las audiencias de formulación de imputación, que pasaron de 320 a 367, y las sentencias, que subieron de 201 a 262 en el mismo lapso.

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Los organismos internacionales han advertido durante años sobre los factores que alimentan la violencia entre adolescentes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que la exposición continua a la violencia en el hogar, la comunidad o las redes sociales, la falta de oportunidades, la exclusión social y los problemas de salud mental pueden aumentar significativamente el riesgo de conductas agresivas entre los jóvenes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, sostiene que la violencia juvenil es uno de los principales problemas de salud pública a nivel global y que suele estar relacionada con múltiples factores de riesgo, entre ellos la deserción escolar, el acceso a armas, el consumo de sustancias ilícitas, la pobreza, la violencia intrafamiliar y la ausencia de entornos protectores.

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Las escuelas reflejan muchas veces las tensiones sociales y comunitarias que afectan a los adolescentes fuera de las aulas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Panamá mantiene niveles de violencia juvenil inferiores a los observados en algunos países de la región, especialistas han advertido que el fenómeno se ha vuelto más visible en los últimos años, particularmente en comunidades afectadas por la criminalidad organizada y la fragmentación social.

Los centros educativos tampoco han quedado al margen. Expertos en convivencia escolar sostienen que las escuelas suelen reflejar las tensiones que existen fuera de sus muros. Conflictos comunitarios, problemas familiares, rivalidades entre grupos e incluso situaciones amplificadas a través de redes sociales terminan trasladándose a los planteles.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha señalado que la violencia escolar puede manifestarse de múltiples formas, desde agresiones físicas y psicológicas hasta intimidación, acoso y ataques con armas, afectando tanto el rendimiento académico como el bienestar emocional de estudiantes y docentes.

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Sin embargo, especialistas coinciden en que la respuesta penal, aunque necesaria en los casos más graves, no es suficiente por sí sola.

La prevención, el fortalecimiento de la salud mental, el acompañamiento familiar, los programas deportivos y culturales, así como la detección temprana de conductas de riesgo, son considerados elementos clave para evitar que los conflictos escalen hasta episodios de violencia extrema.

Mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Colón, los dos casos se convierten en un recordatorio de que la violencia que afecta a las comunidades también puede ingresar a las aulas. E

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l desafío para las autoridades, las familias y el sistema educativo será impedir que estos episodios se conviertan en una nueva normalidad para los estudiantes panameños.