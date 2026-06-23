¿Las apuestas mundialistas son solo diversión? Expertos advierten sobre el riesgo de desarrollar una adicción

Una mano estilizada sostiene un teléfono móvil del cual caen fichas de casino, billetes y balones de fútbol, lo que simboliza la adicción al juego y las apuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente popularidad de las apuestas deportivas en línea ha acompañado el entusiasmo global que despierta el Mundial 2026 en el país. En este contexto, la Dra. Ana Lilia Villafuerte Montiel, coordinadora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad Iberoamericana, advirtió sobre los riesgos de que esta actividad lúdica evolucione hacia una adicción.

Según la especialista, resulta fundamental distinguir entre la apuesta como pasatiempo y la ludopatía. Este último es un trastorno que se caracteriza por la incapacidad de suspender el juego a pesar de sus consecuencias negativas.

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“El juego ha existido siempre y resulta atractivo porque involucra incertidumbre. A muchas personas les gusta la adrenalina de no saber qué va a ocurrir. Cuando obtienen una recompensa, ya sea económica o simbólica, se libera dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer. El problema surge cuando esa sensación es lo único que una persona quiere experimentar”, señaló.

El atractivo de esta actividad no solo responde a la posibilidad de obtener ganancia económica. También existe una búsqueda de reconocimiento social y pertenencia, especialmente durante eventos multitudinarios. Al ganar, una persona puede convertirse en referente dentro de su entorno, lo que refuerza el deseo de seguir apostando.

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Factores que facilitan la adicción a las apuestas durante la Copa del Mundo

La académica afirmó que la accesibilidad de las plataformas digitales ha cambiado la dinámica del juego. Ahora, cualquier persona puede ingresar a estos portales desde el teléfono móvil en cualquier momento, lo que incrementa la exposición y el riesgo de desarrollar una conducta adictiva.

Una señal de alarma es cuando este mercado comienza a desplazar otras actividades esenciales, como el trabajo, la convivencia familiar o la socialización. Si el tema de las apuestas se convierte en el eje central de la vida cotidiana, es probable que la actividad haya dejado de ser saludable.

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Un gran imán en forma de U atrae fichas de casino, balones de fútbol, teléfonos móviles y siluetas humanas estilizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando todo gira alrededor de las apuestas, cuando se dejan de lado actividades familiares, laborales o sociales, estamos frente a una situación que ya no es saludable”, indicó la doctora.

Entre las características que comparte la ludopatía con otras adicciones se encuentran la búsqueda incesante de recompensas, el aumento gradual del riesgo asumido y la aparición de rutinas o creencias mágicas relacionadas con el juego. Apostar siempre a la misma hora o confiar en cábalas personales son ejemplos de comportamientos compulsivos.

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Vulnerabilidad en jóvenes y recomendaciones preventivas

Las personas jóvenes presentan mayor susceptibilidad a la ludopatía debido a que su lóbulo prefrontal, responsable de evaluar consecuencias, todavía se encuentra en desarrollo. Esto puede llevarlos a asumir riesgos sin considerar plenamente las posibles pérdidas económicas y emocionales. Además, los factores culturales y de género pueden intensificar la presión social para apostar, especialmente entre los hombres, quienes suelen ser incentivados a demostrar arrojo y éxito.

El impacto emocional de la pérdida de dinero suele manifestarse en ansiedad y frustración, lo que lleva a muchos a intentar recuperar lo perdido, entrando en un ciclo difícil de terminar. Para evitar situaciones de riesgo, se recomienda fijar un límite presupuestal exclusivo para esta actividad y tener claro que se trata de un gasto recreativo.

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Asimismo, la especialista enfatizó que las promociones y recompensas ofrecidas por los sitios web buscan atraer apostadores y maximizar las ganancias empresariales. El verdadero riesgo aparece cuando una persona confía en el juego como solución a sus problemas financieros.

“La apuesta debe ser diversión, no una solución económica. Cuando una persona cree que el juego resolverá sus problemas financieros, ya está entrando en una zona de alto riesgo. La casa siempre está diseñada para ganar”, concluyó.

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