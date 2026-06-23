México

Pruebas de VIH y otras ITS en CDMX durante el mes del Orgullo LGBT+ 2026: dónde y cómo hacerlas gratis y seguras

Aunque el Virus de la Inmunodeficiencia Humana no afecta únicamente a la comunidad LGBT+, esta población figura entre las más impactadas por razones sociales y económicas

Guardar
Google icon
El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA. Foto: Gobierno de México.
El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA. Foto: Gobierno de México.

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) impacta directamente al sistema inmunitario del cuerpo y puede evolucionar hacia el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) si no se trata adecuadamente.

Aunque no existe una cura definitiva, con atención médica adecuada y tratamiento oportuno, las personas que viven con VIH pueden llevar una vida larga y saludable.

PUBLICIDAD

En la Ciudad de México, hay varios lugares donde se ofrecen pruebas gratuitas para la detección del VIH. Las pruebas rápidas proporcionadas son seguras y confiables, según la Secretaría de Salud. Entre los sitios habilitados para realizarlas se encuentran el Instituto de la Juventud de CDMX y la Clínica Condesa.

En este mes del Orgullo LGBT+ 2026, hablar de educación y prevención sexual se vuelve aún más importante, porque si bien esta enfermedad y otras infecciones adquirida por el mismo motivo no son exclusivas de la comunidad de la diversidad, históricamente ha sido una de las poblaciones más afectadas por diversos motivos.

PUBLICIDAD

vacuna vih Gates
Pese a que el Virus de la Inmunodeficiencia Humana no es exclusivo de la comunidad, si es una de las poblaciones más afectadas debido a motivos sociales e incluso económicos

Instituto de la Juventud de CDMX

El Instituto de la Juventud de CDMX ofrece pruebas en su sede de Calzada México-Tacuba 235, Miguel Hidalgo, de martes a jueves a partir de las 10:00 horas. También tienen un punto dispuesto saliendo del metro Colegio Militar con atención de lunes a viernes en el mismo horario.

Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Otro punto de referencia es el Centro Cultural Xavier Villaurrutia, que en marco del Festival Internacional por la Diversidad Sexual desarrollará una jornada de salud el 26 de junio a las 16:00 horas, ofreciendo pruebas de VIH de manera gratuita.

AHF México

Además, la organización AHF México ubicada en Darwin 31, col. Anzures, realiza tanto pruebas de VIH como consultas médicas para infecciones de transmisión sexual, además de brindar servicios de vinculación y acompañamiento en caso de resultados positivos.

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) han mostrado una tendencia a incrementar a nivel nacional desde 2021. (Imagen de referencia Colprensa).
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) han mostrado una tendencia a incrementar a nivel nacional desde 2021. (Imagen de referencia Colprensa).

Salud Diversa

Otra alternativa es Salud Diversa, la primera clínica privada especializada en poblaciones LGBT+ en CDMX, que ofrece pruebas gratuitas de VIH y sífilis. Está ubicada en Bruselas 6, colonia Juárez, y proporciona acompañamiento psicológico si los resultados son reactivos.

Clínica Condesa

Finalmente, para realizarse una prueba en la Clínica Condesa, los interesados deben agendar cita previa o acudir temprano para tomar una muestra de sangre. Las direcciones disponibles están en Gral. Benjamín Hill 24, Colonia Condesa y en Combate de Celaya, Iztapalapa.

Las ITS no son mortales, pero sí más comunes

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) aparecen tras relaciones sexuales sin protección. Síntomas comunes incluyen granitos, llagas, flujo vaginal o secreción en el pene acompañados de dolor, ardor o mal olor. A veces, pueden no presentar síntomas, por lo que es importante consultar a un médico y evitar la automedicación.

Paquete de condones decorado con la bandera LGBT sobre un fondo neutro, enfatizando la universalidad del cuidado en la salud sexual y la prevención de enfermedades. Este enfoque inclusivo hacia la educación sexual busca abordar las necesidades de la comunidad gay y homosexual, promoviendo la seguridad y el bienestar para todas las orientaciones sexuales. (Imagen ilustrativa Infobae)
Un vibrante paquete de preservativos con colores arcoíris simboliza el apoyo a la comunidad LGBT y la importancia de la educación sexual inclusiva. Representa un compromiso con la prevención del SIDA, las ETS y la transmisión de enfermedades venéreas, destacando la necesidad de cuidado y salud para todos, independientemente de la orientación sexual. Esta imagen alienta a una práctica segura y responsable, reforzando el mensaje de amor y respeto hacia la diversidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las ITS más frecuentes están los condilomas acuminados, sífilis adquirida, gonorrea, herpes genital, clamidiasis, tricomoniasis y sífilis congénita. Las ITS pueden cronificarse y causar infecciones recurrentes, dolor, embarazos ectópicos, abortos, cambios menstruales, cáncer de matriz, esterilidad y facilitar la transmisión del VIH. Diagnósticos se realizan mediante pruebas de sangre o análisis de fluido vaginal, anal, uretral o de úlceras.

La protección efectiva incluye informarse y usar condón en cada relación sexual. Si una pareja adquiere una ITS, ambos deben recibir tratamiento simultáneo.

Temas Relacionados

VIHinfecciones de transmisión sexualCDMXmexico-noticiasPrideMarcha LGBT+SIDA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tania Rincón defiende a Mauricio Ymay tras arremeter contra la CNTE y las Madres Buscadoras: esto dijo

La conductora respaldó a su compañero tras las críticas generadas por sus recientes declaraciones

Tania Rincón defiende a Mauricio Ymay tras arremeter contra la CNTE y las Madres Buscadoras: esto dijo

¿AMLO mató a su hermano? La historia real detrás del rumor

El diario Rumbo Nuevo publicó en 1969 dos versiones sobre la muerte de José Ramón López Obrador, hermano de AMLO. Aquí los detalles

¿AMLO mató a su hermano? La historia real detrás del rumor

AICM podría habilitar espacios para taxis de plataformas digitales, buscan ampliar opciones de transporte para turistas

Se propone ampliar las opciones de transporte para los turistas

AICM podría habilitar espacios para taxis de plataformas digitales, buscan ampliar opciones de transporte para turistas

¿Los jóvenes ya no quieren tener hijos? La falta de estabilidad económica condiciona más que el deseo de formar una familia

México figura entre los países donde más horas se trabaja y menos se gana

¿Los jóvenes ya no quieren tener hijos? La falta de estabilidad económica condiciona más que el deseo de formar una familia

Lo que debes hacer los primeros 10 minutos del día para eliminar la flojera y despertar tu cerebro de inmediato

Hay una ventana después de despertar en la que el cerebro se prepara solo y los estudios demuestran que sabotearla afecta la memoria y las emociones

Lo que debes hacer los primeros 10 minutos del día para eliminar la flojera y despertar tu cerebro de inmediato
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Asesinato de mujer frente al IMSS de Ciudad Obregón es investigado por vínculos directos con grupos criminales

Golpe al narco en Guerrero y Tlaxcala: aseguran más de tres toneladas de cocaína y detienen a cinco personas

Procesan a “El Gregory”, presunto integrante de la Unión Tepito y objetivo prioritario ligado a homicidios en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Carlos Bonavides anuncia que busca ser diputado por Morena: “Me voy a lanzar”

Carlos Bonavides anuncia que busca ser diputado por Morena: “Me voy a lanzar”

Raquel Bigorra: las implicaciones legales que enfrentaría por presunta filtración datos de Daniel Bisogno y ‘sus novios’

Tania Rincón defiende a Mauricio Ymay tras arremeter contra la CNTE y las Madres Buscadoras: esto dijo

Así luce actualmente Sergio Andrade; su hija Antonia filtra foto: “Sí es él”

¿Belinda y Cazzu juntas? La mexicana vuelve a encender rumores de una posible colaboración

DEPORTES

Alejandro Zendejas sigue sin minutos en el Mundial 2026, pero confía en debutar

Alejandro Zendejas sigue sin minutos en el Mundial 2026, pero confía en debutar

FIFA confirma que el México vs Corea del Sur rompió récord histórico de visualizaciones en televisión

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy 23 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Qué pasará con Keylor Navas y Pumas: revelan la decisión del arquero con la llegada de Esteban Solari