Pruebas de VIH y otras ITS en CDMX durante el mes del Orgullo LGBT+ 2026: dónde y cómo hacerlas gratis y seguras

El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA. Foto: Gobierno de México.

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) impacta directamente al sistema inmunitario del cuerpo y puede evolucionar hacia el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) si no se trata adecuadamente.

Aunque no existe una cura definitiva, con atención médica adecuada y tratamiento oportuno, las personas que viven con VIH pueden llevar una vida larga y saludable.

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En la Ciudad de México, hay varios lugares donde se ofrecen pruebas gratuitas para la detección del VIH. Las pruebas rápidas proporcionadas son seguras y confiables, según la Secretaría de Salud. Entre los sitios habilitados para realizarlas se encuentran el Instituto de la Juventud de CDMX y la Clínica Condesa.

En este mes del Orgullo LGBT+ 2026, hablar de educación y prevención sexual se vuelve aún más importante, porque si bien esta enfermedad y otras infecciones adquirida por el mismo motivo no son exclusivas de la comunidad de la diversidad, históricamente ha sido una de las poblaciones más afectadas por diversos motivos.

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Pese a que el Virus de la Inmunodeficiencia Humana no es exclusivo de la comunidad, si es una de las poblaciones más afectadas debido a motivos sociales e incluso económicos

Instituto de la Juventud de CDMX

El Instituto de la Juventud de CDMX ofrece pruebas en su sede de Calzada México-Tacuba 235, Miguel Hidalgo, de martes a jueves a partir de las 10:00 horas. También tienen un punto dispuesto saliendo del metro Colegio Militar con atención de lunes a viernes en el mismo horario.

Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Otro punto de referencia es el Centro Cultural Xavier Villaurrutia, que en marco del Festival Internacional por la Diversidad Sexual desarrollará una jornada de salud el 26 de junio a las 16:00 horas, ofreciendo pruebas de VIH de manera gratuita.

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AHF México

Además, la organización AHF México ubicada en Darwin 31, col. Anzures, realiza tanto pruebas de VIH como consultas médicas para infecciones de transmisión sexual, además de brindar servicios de vinculación y acompañamiento en caso de resultados positivos.

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) han mostrado una tendencia a incrementar a nivel nacional desde 2021. (Imagen de referencia Colprensa).

Salud Diversa

Otra alternativa es Salud Diversa, la primera clínica privada especializada en poblaciones LGBT+ en CDMX, que ofrece pruebas gratuitas de VIH y sífilis. Está ubicada en Bruselas 6, colonia Juárez, y proporciona acompañamiento psicológico si los resultados son reactivos.

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Clínica Condesa

Finalmente, para realizarse una prueba en la Clínica Condesa, los interesados deben agendar cita previa o acudir temprano para tomar una muestra de sangre. Las direcciones disponibles están en Gral. Benjamín Hill 24, Colonia Condesa y en Combate de Celaya, Iztapalapa.

Las ITS no son mortales, pero sí más comunes

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) aparecen tras relaciones sexuales sin protección. Síntomas comunes incluyen granitos, llagas, flujo vaginal o secreción en el pene acompañados de dolor, ardor o mal olor. A veces, pueden no presentar síntomas, por lo que es importante consultar a un médico y evitar la automedicación.

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Un vibrante paquete de preservativos con colores arcoíris simboliza el apoyo a la comunidad LGBT y la importancia de la educación sexual inclusiva. Representa un compromiso con la prevención del SIDA, las ETS y la transmisión de enfermedades venéreas, destacando la necesidad de cuidado y salud para todos, independientemente de la orientación sexual. Esta imagen alienta a una práctica segura y responsable, reforzando el mensaje de amor y respeto hacia la diversidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las ITS más frecuentes están los condilomas acuminados, sífilis adquirida, gonorrea, herpes genital, clamidiasis, tricomoniasis y sífilis congénita. Las ITS pueden cronificarse y causar infecciones recurrentes, dolor, embarazos ectópicos, abortos, cambios menstruales, cáncer de matriz, esterilidad y facilitar la transmisión del VIH. Diagnósticos se realizan mediante pruebas de sangre o análisis de fluido vaginal, anal, uretral o de úlceras.

La protección efectiva incluye informarse y usar condón en cada relación sexual. Si una pareja adquiere una ITS, ambos deben recibir tratamiento simultáneo.