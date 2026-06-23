La herencia material e inmaterial que dejó Mila Ximénez, al cumplirse cinco años de su muerte: de un millonario patrimonio a su memorable legado periodístico

Mila Ximénez, en 'Sálvame' (Mediaset España)

Ya son cinco años los que han pasado desde la muerte de Mila Ximénez, cuya huella en la televisión quedó marcada para siempre al dejar un hueco irremplazable con su estilo propio, tan profesional como irreverente. Como herencia dejó un patrimonio de alrededor de tres millones de euros con un legado profesional que atraviesa más de cuatro décadas de periodismo, radio y televisión, desde ABC y la COPE hasta su etapa dorada en Telecinco, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Sálvame.

La cifra atribuida a la herencia que recibió su hija Alba Santana ronda los tres millones de euros y resume más de dos décadas de actividad continuada en televisión, revistas, entrevistas exclusivas y realities como Supervivientes o Gran Hermano VIP. Todo ello viniendo de una etapa complicada en lo financiero de la que se supo recuperar con sus triunfos televisivos.

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Cuando Mila Ximénez murió el 23 de junio de 2021 a los 69 años, cerró una trayectoria que había empezado mucho antes de su popularidad televisiva. En los años 80 desarrolló una intensa actividad periodística, participó en proyectos vinculados a Jaime Peñafiel, colaboró con Encarna Sánchez en la COPE y ganó visibilidad con la sección Un café con Mila en ABC, donde entrevistaba a rostros españoles de todo tipo desde políticos a personajes del corazón.

'Sálvame' homenajeará a Mila Ximénez en su especial 14 aniversario. (MEDIASET)

El paso de Mila Ximénez por televisión

Su desembarco en televisión fue el giro que transformó de verdad su situación económica. Tras los años duros posteriores a su divorcio de Manolo Santana, fue consolidando presencia en programas como Crónicas Marcianas, A tu lado, TNT y La Noria, hasta que su incorporación a Sálvame en 2009 la situó durante más de una década entre las colaboradoras centrales del formato.

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La herencia material de la periodista no respondió al modelo de gran entramado empresarial o amplia cartera inmobiliaria que sí siguen otros personajes que amasan sus fortunas en la televisión. Su historia económica fue más bien la de una recuperación basada en la liquidez, los ingresos televisivos y una voluntad expresa de no dejar cargas a su familia.

Esa forma de gestionar el dinero explica que viviera durante años de alquiler, primero en el madrileño barrio Salamanca y después en una vivienda amplia de Chamartín. Prefería dedicar sus ingresos a disfrutar de la vida, viajar y pasar tiempo con los suyos antes que inmovilizar capital en propiedades.

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El piso en el que vivía de alquiler Mila Ximénez (Europa Press)

La herencia de Mila Ximénez

La mayor parte del patrimonio que dejó a su única hija estaba compuesta por ahorros acumulados durante décadas de trabajo en televisión, junto a algunas inversiones, joyas, objetos personales y bienes que fue repartiendo entre familiares y amigos antes de morir. La relación de Mila Ximénez con el dinero siempre fue peculiar y estuvo marcada menos por la acumulación que por la estabilidad.

Ese criterio también se trasladó a sus últimos años. En 2020, coincidiendo con el deterioro de su estado de salud, decidió extinguir Alexal y Malube SL, la última sociedad relevante vinculada a su actividad empresarial, y con ese paso cerró cualquier estructura societaria asociada a su nombre.

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Aunque la televisión fue su principal fuente de ingresos, Ximénez intentó convertir su notoriedad en proyectos propios. El más conocido fue Kisé, una línea de cosmética presentada en 2016 y orientada al cuidado de la piel, cuya actividad se canalizaba a través de la mencionada empresa, con Alba Santana como administradora.

Mila Ximénez y Kiko Hernández (Mediaset España)

El lanzamiento tuvo repercusión mediática y logró visibilidad inicial, pero el negocio no se consolidó y terminó desapareciendo pocos años después. Antes había constituido Almisan 2 SL, otra sociedad dedicada a consultoría y gestión empresarial que permaneció activa más de una década y que, según Cool, servía para canalizar parte de sus ingresos profesionales.

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Su éxito en televisión

Hubo otros intentos que tampoco tuvieron continuidad. Un negocio hostelero impulsado junto a su hermano en El Puerto de Santa María generó pérdidas, y una colección de joyas lanzada con el diseñador argentino Gustavo Marinaro tampoco logró asentarse. Visto en conjunto, el balance empresarial contrasta con su potencia como figura televisiva: mientras su imagen generaba audiencias millonarias, ninguno de sus proyectos fuera de la pequeña pantalla reprodujo ese mismo rendimiento.

Esa diferencia ayuda a entender por qué su herencia terminó siendo más un patrimonio saneado que un imperio de sociedades o inmuebles. La custodia de ese legado recae hoy en Alba Santana, asentada desde hace años en Países Bajos junto a su marido y sus hijos. Alejada del foco público, ha mantenido el mismo perfil discreto que mostró durante la enfermedad y la muerte de su madre, sin apariciones públicas ni intentos de rentabilizar el apellido familiar.

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Sálvame ha tenido numerosas controversias a lo largo de sus años que han hecho que el programa se califique como 'telebasura' pero, a la vez, han contribuido a su fama

La dimensión inmaterial de la herencia de Ximénez se mide también en el hueco que dejó en televisión. Sálvame se despidió el 23 de junio de 2023, exactamente dos años después de su muerte, y su ausencia siguió funcionando como referencia en un formato que apenas sobrevivió ese tiempo sin una de sus colaboradoras más reconocibles.

Por su parte, Telecinco intentará honrar ese legado con una docuserie sobre la vida de Mila Ximénez en Mediaset Infinity, según ha anunciado en exclusiva Poco Pasa TV. Eso sí, hay cierta polémica alrededor por los rostros que aparecerán, puesto que solo habrá amigos de la etapa actual de la cadena como Terelu Campos o Belén Rodríguez.

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