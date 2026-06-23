Deportes

El festejo de los jugadores de Noruega que es furor en el Mundial: el origen del espectacular “Remo Vikingo”

Las redes sociales de la selección nórdica compartieron la celebración de los futbolistas tras asegurar su pase a la siguiente ronda del certamen

Guardar
Google icon
@herrelandslaget

What a night 🥹🚣❤️

♬ original lyd - Herrelandslaget

La selección de Noruega volvió a captar la atención internacional tras vencer a Senegal por 3-2 y celebrar con el ya emblemático “remo vikingo”, una coreografía que involucra a futbolistas e hinchas y que se ha convertido en símbolo de identidad durante la Copa del Mundo 2026. El festejo, que surgió en los meses previos al torneo, se consolidó como una postal recurrente en los estadios y en las redes sociales, donde miles de aficionados noruegos replican el movimiento en distintos escenarios.

El fenómeno del “Viking Row” nació durante los partidos de preparación de Noruega para el Mundial y alcanzó su punto más alto en el debut del equipo frente a Irak. Desde entonces, la imagen de hinchas sentados hombro a hombro, simulando remar en un drakkar —la embarcación histórica de los vikingos—, se viralizó en plataformas digitales y fue adoptada tanto por simpatizantes como por los propios jugadores.

PUBLICIDAD

La victoria por 3-2 frente a Senegal, que aseguró la clasificación de Noruega a la siguiente ronda, ofreció una nueva oportunidad para desplegar la coreografía. Al finalizar el partido en el estadio de Nueva Jersey, el capitán Martin Odegaard se acercó a una de las cabeceras, tomó un bombo llevado por la afición y marcó el ritmo para que sus compañeros, técnicos y seguidores se sentaran en el pasto y comenzaran a remar de manera sincronizada. El gesto se replicó de inmediato en las tribunas, generando un mosaico móvil que fue registrado por cámaras y compartido por usuarios en todo el mundo.

Noruega se impuso a Senegal por 3-2 (Reuters)
Noruega se impuso a Senegal por 3-2 (Reuters)

El sentido del “remo vikingo” va más allá de la simple celebración deportiva. De acuerdo con la prensa noruega citada, la coreografía es un homenaje a la herencia marítima del país y a los antiguos guerreros vikingos, quienes surcaban los mares en busca de nuevas tierras. El ritual busca transmitir unidad, ya que tanto jugadores como hinchas reman juntos, simbolizando el esfuerzo colectivo necesario para avanzar en el torneo.

PUBLICIDAD

La influencia del festejo trascendió los límites del fútbol y llegó incluso a la política nacional. Tras la victoria de Noruega en su debut frente a Irak en la ciudad de Boston, el Parlamento noruego detuvo brevemente una sesión para sumarse al “Viking Row”, en un gesto de respaldo institucional pocas veces visto en la política del país. Las imágenes de los legisladores realizando la coreografía se sumaron a las de aficionados participando en estaciones de tren, aviones y lugares emblemáticos como Times Square en Nueva York.

Noruega es líder del grupo junto a Francia (Reuters)
Noruega es líder del grupo junto a Francia (Reuters)

El plantel noruego ha reforzado esa identidad desde antes de viajar a Estados Unidos, posando para una sesión de fotos vestidos como guerreros vikingos. El vínculo entre la selección y uno de los símbolos culturales más reconocidos del país se consolidó en cada encuentro, donde figuras como Erling Haaland y Martin Odegaard lideran una generación que busca dejar huella tanto dentro como fuera de la cancha.

El próximo desafío de Noruega será frente a Francia el próximo viernes 26 de junio, en un partido que definirá el primer puesto del Grupo I y los cruces en la fase de eliminación directa. Hasta el momento ambas selecciones cuentan con dos partidos ganados y los galos se imponen en la tabla por diferencia de goles (5 contra 4).

El equipo realizó el movimiento junto a los aficionados en el estadio (Reuters)
El equipo realizó el movimiento junto a los aficionados en el estadio (Reuters)

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección Noruega Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué todos los futbolistas del Mundial usan botines fucsia

La coincidencia se repite en casi todos los partidos del Mundial y atraviesa equipos, marcas y figuras. Detrás de este llamativo fenómeno hay decisiones que combinan diseño, negocio y tendencias globales

Por qué todos los futbolistas del Mundial usan botines fucsia

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El seleccionado luso deCristiano Ronaldo enfrenta este martes al debutante asiático en Houston con la obligación de sumar tres puntos tras el empate ante Congo que desató una tormenta de críticas

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Tres Leones, líderes del Grupo L tras golear a Croacia, afrontan en Boston el duelo más exigente de la fase de grupos contra las Estrellas Negras

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“¡Qué jugador!”: las reacciones de Tevez y Gallardo a los goles de Messi ante Austria

El capitán de la selección argentina se llevó todas las miradas tras marcar un doblete en la segunda jornada del Mundial 2026

“¡Qué jugador!”: las reacciones de Tevez y Gallardo a los goles de Messi ante Austria

Los eufóricos festejos en el programa español El Chiringuito ante los históricos dos goles de Messi en el Mundial

El show deportivo español volvió a deleitarse con la actuación del capitán argentino ante Austria

Los eufóricos festejos en el programa español El Chiringuito ante los históricos dos goles de Messi en el Mundial

DEPORTES

Por qué todos los futbolistas del Mundial usan botines fucsia

Por qué todos los futbolistas del Mundial usan botines fucsia

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“¡Qué jugador!”: las reacciones de Tevez y Gallardo a los goles de Messi ante Austria

Los eufóricos festejos en el programa español El Chiringuito ante los históricos dos goles de Messi en el Mundial

TELESHOW

La emoción de Carlos Baute con un participante de Es mi sueño: “Me hiciste sentir algo que nunca sentí”

La emoción de Carlos Baute con un participante de Es mi sueño: “Me hiciste sentir algo que nunca sentí”

La hija de Piñón Fijo reveló la charla que tuvo con su padre antes de mostrar su rostro por primera vez

La felicidad de Ian Lucas por su encuentro con Lionel Messi luego del triunfo de Argentina: “Me reconoció”

Marta Fort, la pasión argentina en Miami y el homenaje eterno a Ricardo: “La joya que dejó el Comandante”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

INFOBAE AMÉRICA

La National Portrait Gallery retiró una obra sobre Churchill por una frase sobre Bengala: “Hay una presión enorme sobre los artistas”

La National Portrait Gallery retiró una obra sobre Churchill por una frase sobre Bengala: “Hay una presión enorme sobre los artistas”

Dos estudiantes detenidos por ataques con arma blanca exponen la violencia entre adolescentes en Panamá

Caso Goleada: testigo afirma que un operador político cobró USD 250.000 por acercar a Aquiles Álvarez con Correa

El OIJ y la Fiscalía costarricense ejecutaron 130 allanamientos para desarticular la red de alias Pecho de Rata

Relatora de las Naciones Unidas vinculó el caso Monika Silva con los riesgos para activistas en Ecuador