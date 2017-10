—Poco y nada. No me llaman la atención otras cosas. Muchos dicen que

empezar por la marihuana es el camino a otras drogas. En mi caso no me

generó una adicción. De hecho estoy fumando cada vez menos. Laura se re

cuida, es súper sana y creo que también tiene que ver la compañía. Quizá me fumo un porro una noche con amigos. Pero insisto, no voy a comprar ilegal: tengo una cosecha personal. No lo hago como adicción ni obligo a nadie a fumar. Soy un tipo grande, si me gusta fumar de vez en cuando en un asado con amigos lo hago, pero siempre en un marco de responsabilidad.