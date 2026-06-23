Por qué todos los futbolistas del Mundial usan botines fucsia

El diseño de botines evolucionó hacia materiales sintéticos más livianos, mientras los futbolistas amateurs siguen prefiriendo modelos negros con cordones

El color fucsia se impone en los botines de fútbol ente Mundial 2026. El fenómeno, observado en todos los partidos y equipos, se explica por la combinación de estrategia de visibilidad, influencia de consultoras de tendencias y decisiones de las marcas deportivas. Las marcas buscan que el calzado destaque en el campo, lejos de los colores tradicionales de las camisetas.

Desde el inicio del campeonato, los espectadores notan que casi todos los jugadores utilizan botines fucsia. Ningún seleccionado nacional presenta una camiseta de ese color, lo que permite que el calzado resalte en el césped. El contraste ayuda a captar la atención tanto en las transmisiones televisivas como en redes sociales.

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La coincidencia entre marcas sorprende a diseñadores y público. La uniformidad en la elección del color refleja una tendencia global que impacta en la industria del calzado deportivo.

Los botines fucsia se impusieron en el Mundial 2026 por una estrategia de visibilidad, tendencias globales y decisiones de las marcas deportivas (AP Foto/Jessica Tobias)

Origen de la tendencia: consultoras globales y moda en el deporte

Paulo Ibarra, diseñador de botines con experiencia internacional, aclaró en Infobae A las Nueve que el origen de la tendencia surge de la influencia de consultoras como World Global Social Network (WGCN). “Esta empresa releva las tendencias de moda, deporte, telas, producto y tecnología para los próximos dos años”, señaló Ibarra. Las marcas consultan estas proyecciones y adaptan sus productos en función de las recomendaciones.

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El especialista indicó que la predicción de la consultora para este año apunta al fucsia real como el color dominante. “Si una empresa importante dice que en 2026 se va a usar el fucsia y todas las marcas deportivas lo ven, van a fabricar botines fucsia”, explicó el diseñador. La elección masiva responde a la lógica de la profecía autocumplida: la tendencia se consolida porque las marcas la adoptan simultáneamente.

El diseñador destacó que la estrategia de color no es nueva en el fútbol. En cada mundial, las marcas preparan líneas especiales de botines para destacar sobre el campo. En este ciclo, la coincidencia total en el color fucsia llama la atención por su alcance.

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Estrategias de visibilidad y diferenciación en el campo

Las empresas priorizan la visibilidad del producto sobre el césped y ante las cámaras. “Ninguna camiseta de selección es fucsia, entonces el botín resalta más”, analizó el especialista. El contraste con el verde del campo y la ausencia de ese tono en las camisetas garantizan que los botines capten la mirada.

La tendencia responde también a la lógica de las redes sociales y las nuevas formas de consumir fútbol. El fucsia resalta en videos cortos y transmisiones digitales. “El contraste del verde en la televisación y en TikTok con el fucsia es el que más realza”, afirmó Ibarra. Las marcas buscan aprovechar ese efecto para posicionar sus productos en canales de alta exposición.

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El diseñador recuerda que, en ciclos anteriores, cada marca apostaba por colores propios para diferenciarse. En esta ocasión, la coincidencia generó debates sobre las estrategias comerciales de las empresas.

El color fucsia destaca en el césped del Mundial 2026 porque ninguna selección usa camisetas de ese tono EFE/ Mariscal

Botines personalizados para jugadores estrella

No todos los futbolistas siguen la tendencia fucsia. Lionel Messi utiliza un botín personalizado con los colores de Argentina, mientras que otros referentes como Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo sí emplean el modelo fucsia. “Messi es el único que tiene el botín personalizado de Argentina”, indicó. La personalización responde a acuerdos comerciales y a la búsqueda de identidad propia para los jugadores más reconocidos.

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Las líneas exclusivas para figuras como Messi marcan una diferencia respecto al resto de los deportistas. Las marcas personalizan los modelos para destacar la relación con los jugadores y fortalecer el vínculo con los aficionados.

La uniformidad en el color fucsia, sin embargo, afecta la diferenciación entre productos. “Comercialmente debe ser un fallido que todas tengan el mismo color. La gracia es que uno resalte más que el otro”, opinó Ibarra sobre la estrategia generalizada.

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Evolución de materiales y procesos en el diseño de botines

El diseño de botines cambió de manera significativa en los últimos años. Paulo Ibarra explica que las marcas dejaron de usar cuero natural, como el de canguro, por motivos ambientales y tecnológicos. “Antes se usaba el cuero de canguro porque al mojarse se contrae entero, a diferencia del cuero de vaca”, comentó el diseñador. Actualmente predominan materiales sintéticos que imitan la textura y flexibilidad del cuero, pero resultan más livianos y adaptados a las exigencias del fútbol moderno.

El proceso de diseño también evolucionó. Las marcas asignan al departamento de marketing la definición de los parámetros del producto, como el tipo de usuario, el precio objetivo y la paleta de colores. El equipo de diseño desarrolla varios prototipos y la selección final responde a criterios comerciales, técnicos y de fabricación. Ibarra afirmó: “El desarrollo de un calzado lleva casi un año, desde el brief hasta la llegada al mercado”.

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Las consultoras de tendencias como WGCN influyeron en la elección del fucsia como color dominante para los botines de fútbol en 2026 EFE/Mariscal

El avance tecnológico favorece la creación de botines más livianos y flexibles, con diferentes configuraciones de tapones según el tipo de terreno.

Consumo y preferencias entre amateurs y profesionales

El consumidor amateur muestra preferencias distintas a las tendencias de moda. Ibarra sostuvo que, aunque los botines llamativos ocupan las vidrieras, la mayoría de los futbolistas aficionados elige modelos clásicos, generalmente negros y con cordones. “El consumidor va y se compra el negro con cordones”, indicó el diseñador.

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Los niños y jóvenes suelen adoptar primero los colores de moda, impulsados por la exposición de los futbolistas profesionales y el efecto aspiracional. Sin embargo, los adultos tienden a opciones más conservadoras. La rotación rápida de modelos y la diferencia de precios entre las versiones profesionales y las réplicas para el público general también influyen en la decisión de compra.

El fenómeno del color fucsia en los botines deportivos revela la interacción entre la moda, la tecnología y la estrategia comercial en el fútbol actual. La elección masiva de un color responde a dinámicas globales, preferencias de visibilidad y la influencia de consultoras de tendencias, mientras que los consumidores mantienen sus propias lógicas de elección en el mercado.

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