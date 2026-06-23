Cultura

La National Portrait Gallery retiró una obra sobre Churchill por una frase sobre Bengala: “Hay una presión enorme sobre los artistas”

La instalación de Helen Cammock salió antes de tiempo después de una semana de críticas por una referencia a la hambruna de 1943, un episodio histórico que sigue generando un fuerte choque de miradas

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Winston Churchill
La National Portrait Gallery retiró una obra de Helen Cammock sobre Winston Churchill tras una disputa por una referencia a su papel en la hambruna de Bengala de 1943 (Fuente: NDLA)

La National Portrait Gallery retiró una obra de Helen Cammock sobre Winston Churchill tras una disputa por una referencia a su papel en la hambruna de Bengala de 1943, un episodio en el que murieron unos 3 millones de personas en el este de India y cuya interpretación sigue dividiendo a los académicos. La pieza fue desmontada el lunes a pedido de la propia artista, después de una semana de críticas y de la presión dirigida al museo, informó The Guardian.

La instalación de video, titulada The Persistence, dura 40 minutos y llevaba 10 meses en exhibición temporal. Su salida se produjo cuando la muestra aún debía permanecer abierta hasta agosto. El conflicto se concentró en una frase del trabajo narrado por Cammock. Allí, al hablar de las campañas de Oliver Cromwell en Irlanda, la artista dice que él “mató de hambre a la gente, en masa, un poco como la hambruna deliberada de la población india por Winston Churchill”.

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La controversia escaló cuando el historiador y par Andrew Roberts envió una carta al directorio de la galería firmada por 50 pares, entre ellos el nieto de Churchill, Sir Nicholas Soames. En esa misiva, Roberts calificó la descripción incluida en la instalación como una “diatriba motivada ideológicamente”. La obra también recibió críticas de The Telegraph, que consideró “incorrecta” la afirmación de que Churchill causó la hambruna. El diario describió aquella crisis como “una escasez letal de alimentos causada por desastres naturales y agravada por la mala gestión local y los problemas de suministro en tiempos de guerra”.

Helen Cammock
La artista Helen Cammock, foto de 2018n (Crédito: Wikipedia)

La propia institución informó el lunes por la noche que la pieza había sido retirada a solicitud de la artista, después de haberla defendido inicialmente junto con su autora. “Respetamos su decisión”, dijo la galería en un comunicado. “Al igual que reconocemos las opiniones de quienes se sintieron ofendidos por lo que se dijo en la película”.

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Cammock respondió con otra declaración en la que cuestionó el efecto de las presiones externas sobre el trabajo artístico y las instituciones culturales. “Hay una presión enorme sobre los artistas y las instituciones artísticas para ceder a la presión externa; para ser benignos en el mejor de los casos y silenciosos en el peor”, afirmó. “No acepto esa presión”, añadió la artista. “Cuestionar, desafiar y explorar ideas e historias es vital para una sociedad sana y el arte es intrínseco a ello”.

El núcleo de la discusión excede a la galería y remite a un debate historiográfico abierto sobre la responsabilidad de Churchill en la tragedia de 1943. La publicación británica señaló que algunos especialistas sostienen que el ex primer ministro ignoró advertencias sobre la escasez de arroz, una situación agravada por el desvío de alimentos dentro del imperio británico durante la guerra en lugar de mantenerlos en India.

Jane Seymour rey Enrique VIII,
National Portrait Gallery (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL)

La National Portrait Gallery sostuvo que el proyecto había sido concebido para ofrecer a artistas la posibilidad de crear respuestas personales y creativas a su colección. También precisó que la obra fue presentada como una pieza artística y no como un documental, y que las opiniones expresadas en la película no reflejan necesariamente la posición de la institución.

La galería añadió que reconoce “el legado de quienes aparecen retratados en nuestras paredes, del mismo modo que respetamos la expresión artística”. Cammock, ganadora conjunta del Turner Prize en 2019, había sido invitada a producir una obra en diálogo con los fondos del museo. En otra declaración, la artista citó a Nina Simone para explicar su posición: “El deber de un artista, hasta donde a mí respecta, es reflejar los tiempos”, y añadió que a veces eso implica “revisitar, indagar y desafiar”.

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