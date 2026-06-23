Deportes

Lionel Messi después de otra sinfonía de fútbol: la devolución de elogios a Ronaldo y la sorpresa por una pregunta

El capitán de la selección argentina se refirió a los comentarios que hizo el legendario goleador brasileño y dudó cuando le consultamos por la chance de ganar otro Mundial: “Ya sería pedir demasiado”

Guardar
Google icon
Lionel Messi volvió a ser la estrella absoluta de Argentina (Foto: Reuters/Issei Kato)
Lionel Messi volvió a ser la estrella absoluta de Argentina (Foto: Reuters/Issei Kato)

“Uh, no termino más”, lanzó Messi el comentario espontáneo. Ya habían pasado por las entrevistas en la cancha, la entrega del premio del mejor jugador del partido. Y llevaba casi una vuelta de ese laberinto lleno de periodistas que en los Mundiales se llama zona mixta. Ahí fue cuando se dio vuelta, y al ver que quedaban más cámaras que enfrentar, se permitió reírse de sí mismo. Su cara era de felicidad, de placer, de satisfacción absoluta. Era mucho más que haber roto otro récord. Leo sabía que otra vez había dado un show. Estaba al tanto que había hecho explotar a los chicos que lo siguieron en los colegios y que en muchos trabajos se paró durante dos horas para mirarlo por televisión. Si el poder es que la gente te quiera -como patentó alguna vez Riquelme- Messi hace rato es el hombre más poderoso de la Argentina.

Unos minutos después, entonces, cuando encaró la curva y se detuvo a hablar con Infobae. Messi siempre fue generoso con el interlocutor conocido por él. Pueden tirarle 10 preguntas a la vez, que él prestará atención donde le parece tener que hacerlo. Y como hace años, responderá como capitán, como el líder del grupo. Nunca habló como estrella... “Estoy feliz de haber conseguido la victoria, que era lo más importante. Uno de los objetivos era conseguir los 6 puntos para terminar primeros. Estoy contento porque fue un partido durísimo. Austria es un equipo intenso, durísimo. Por momentos nos costó agarrar la pelota. Al equipo lo afectó un poco mi penal errado al equipo. No nos crearon situaciones pero tenían la pelota. Después del parón, igual, Argentina volvió a controlar el juego”, dijo con brillo en los ojos.

PUBLICIDAD

-¿Esperabas un Messi así en el arranque del Mundial?

-Yo la verdad es que no juego pensando en la edad que tengo. Lo que veo es cómo me siento físicamente. Yo estoy bien, feliz y con ganas de seguir intentando aportar cosas al grupo. Quiero dar siempre el 100 por ciento de mí, al máximo, sin pensar en los años. Seguramente en algún momento el cuerpo explote y diga basta. Pero por ahora sigo disfrutando. Jugando, que es lo que más me gusta. Amo jugar. Ojalá pueda seguir haciéndolo bastante tiempo más.

PUBLICIDAD

Bien de estos tiempos, llegó el momento de mostrarle a Leo el teléfono con una placa del Instagram de Infobae con una frase del Fenómeno Ronaldo: “Messi tiene 38 años, Dios mío. A esa edad yo ya había dejado de jugar hacía cuatro años y pesaba 120 kilos”. El capitán argentino leyó, se sonrió y respondió con mucho respeto: “Justo me dijeron, ja. Él tuvo lesiones graves. Y no sólo una vez sino varias. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de no haber tenido lesiones graves. No he pasado nunca por el quirófano. Eso dice mucho. Así y todo, como estaba Ronaldo, hizo desastres, ja”. El respeto de Leo por todos es un rasgo distintivo, más cuando se trata de un monstruo como este 9 crack.

Así iba saltando de tema en tema. El cumpleaños que se viene en unas horas, donde cuando cierre los ojos no pedirá la Copa. El quiere salud para su familia, para él. “Y para la gente que siempre estuvo cerca. Me gusta seguir disfrutando de todos estos momentos. Me encanta estar en este grupo, que hace muchos años le viene regalando alegrías a la gente y sigue a la altura en cada competición. Es un equipo que siempre compite”. El comentario elogioso al “Negro Medina”, con quien había hablado sobre el pase atrás. El aplauso a Thiago Almada, que tomó de un modo unipersonal asistirlo sin tocarla, porque no es que Leo le pegó el grito. Messi, que “huele el gol” como dice Gallardo, sabía dónde debía ir la pelota y como debía definir. Es un momento encantador: hizo 5 goles en dos partidos y pudo haber hecho fácil 3 goles más si se cuenta el penal contra Austria, el gol anulado por offside contra Argelia y un pelotón que le sacaron en el debut en Kansas. Un estadio fascinante como es el de Dallas merecía a un Messi estelar.

-Vos siempre decías “yo sé que Dios un Mundial me va a dar”. ¿Te podrá dar dos?

-(Leo se sorprendió y se sonrió) No sé... Ya sería pedir demasiado, ja. Con lo que Dios me dio, ya hay de sobra. Lo que me toca hoy es disfrutar e intentarlo de nuevo como hicimos siempre. Iremos paso a paso, como lo hicimos siempre. Sin ir mucho más allá. Este grupo va a intentar otra vez que todo termine bien.

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección ArgentinaSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaDelMundo2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El festejo de los jugadores de Noruega que es furor en el Mundial: el origen del espectacular “Remo Vikingo”

Las redes sociales de la selección nórdica compartieron la celebración de los futbolistas tras asegurar su pase a la siguiente ronda del certamen

El festejo de los jugadores de Noruega que es furor en el Mundial: el origen del espectacular “Remo Vikingo”

Por qué todos los futbolistas del Mundial usan botines fucsia

La coincidencia se repite en casi todos los partidos del Mundial y atraviesa equipos, marcas y figuras. Detrás de este llamativo fenómeno hay decisiones que combinan diseño, negocio y tendencias globales

Por qué todos los futbolistas del Mundial usan botines fucsia

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El seleccionado luso deCristiano Ronaldo enfrenta este martes al debutante asiático en Houston con la obligación de sumar tres puntos tras el empate ante Congo que desató una tormenta de críticas

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Tres Leones, líderes del Grupo L tras golear a Croacia, afrontan en Boston el duelo más exigente de la fase de grupos contra las Estrellas Negras

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“¡Qué jugador!”: las reacciones de Tevez y Gallardo a los goles de Messi ante Austria

El capitán de la selección argentina se llevó todas las miradas tras marcar un doblete en la segunda jornada del Mundial 2026

“¡Qué jugador!”: las reacciones de Tevez y Gallardo a los goles de Messi ante Austria

DEPORTES

El festejo de los jugadores de Noruega que es furor en el Mundial: el origen del espectacular “Remo Vikingo”

El festejo de los jugadores de Noruega que es furor en el Mundial: el origen del espectacular “Remo Vikingo”

Por qué todos los futbolistas del Mundial usan botines fucsia

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“¡Qué jugador!”: las reacciones de Tevez y Gallardo a los goles de Messi ante Austria

TELESHOW

La emoción de Carlos Baute con un participante de Es mi sueño: “Me hiciste sentir algo que nunca sentí”

La emoción de Carlos Baute con un participante de Es mi sueño: “Me hiciste sentir algo que nunca sentí”

La hija de Piñón Fijo reveló la charla que tuvo con su padre antes de mostrar su rostro por primera vez

La felicidad de Ian Lucas por su encuentro con Lionel Messi luego del triunfo de Argentina: “Me reconoció”

Marta Fort, la pasión argentina en Miami y el homenaje eterno a Ricardo: “La joya que dejó el Comandante”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

INFOBAE AMÉRICA

Dos estudiantes detenidos por ataques con arma blanca exponen la violencia entre adolescentes en Panamá

Dos estudiantes detenidos por ataques con arma blanca exponen la violencia entre adolescentes en Panamá

Caso Goleada: testigo afirma que un operador político cobró USD 250.000 por acercar a Aquiles Álvarez con Correa

El OIJ y la Fiscalía costarricense ejecutaron 130 allanamientos para desarticular la red de alias Pecho de Rata

Relatora de las Naciones Unidas vinculó el caso Monika Silva con los riesgos para activistas en Ecuador

Marc Bloch entra al Panteón: Francia honra al historiador que desafió a los nazis