Crimen y Justicia

Tragedia en Mar del Plata: cuál es la principal hipótesis del siniestro vial y cómo evolucionan los heridos

El lamentable episodio ocurrió este lunes en la zona del Skate Park Bristol, en el centro de la ciudad balnearia. Una joven de 18 años murió en el lugar y otras seis personas resultaron heridas. Este martes declarará el chofer de la unidad

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Tragedia en Mar del Plata: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varias personas y dejó una mujer muerta

La zona del Skate Park Bristol, en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata, fue escenario este lunes de un trágico siniestro vial. Por causas que aún investiga el fiscal de delitos culposos Germán Vera Tapia, el chofer de un colectivo de la línea 532 perdió el control de la unidad, se subió a la vereda y atropelló a al menos siete personas, entre ellas una joven de 18 años que falleció tras el impacto.

Asimismo, otros cinco peatones resultaron gravemente heridos y debieron ser trasladados al HIGA local, donde este martes, según confiaron fuentes del caso a Infobae, presentaron una evolución favorable a pesar de que continúan muy graves.

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De los cinco lesionados, uno de ellos se encuentra grave, pero se espera que reciba el alta médica este mismo martes. En cambio, los otros cuatro damnificados permanecerán internados en terapia intensiva.

Anoche, el último parte médico difundido por las autoridades del centro de salud precisó que entre los heridos hay un adolescente de 15 años que sufrió traumatismos faciales y una fractura en un miembro superior.

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También fueron asistidos cinco adultos: un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; una mujer con fractura de cadera; otra con fractura de fémur; y una quinta paciente con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

Un colectivo atropelló y mató a un peatón al despistarse a la vereda
Una mujer murió y otras cinco personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal con distintas heridas

En cuanto al chofer, fuentes con acceso al expediente confirmaron a este medio que el test de alcoholemia dio negativo.

No obstante, familiares de algunas víctimas heridas intentaron lincharlo en el lugar del hecho y, más tarde, en la comisaría donde fue alojado inicialmente. Por ese motivo, y para prevenir situaciones similares, las autoridades definieron su traslado a otra dependencia policial, donde este martes continuaba detenido a la espera de declarar ante el fiscal Vera Tapia.

Un colectivo de la línea 532 arrolló a varias personas que esperaban en la parada
Un colectivo de la línea 532 arrolló a varias personas que esperaban en la parada

En cuanto a la principal hipótesis del hecho, las pruebas recabadas hasta el momento apuntan a que el trágico accidente vial habría ocurrido por un desperfecto técnico de la unidad y no por una imprudencia del conductor de turno.

“Yo ya tomé testimoniales de tres pasajeras y coincidieron que el colectivo pierde el control antes de producirse el siniestro. Dijeron que el chofer como que volanteaba y no lo podía dominar”, explicó esta mañana el fiscal Vera Tapia, en diálogo con radio Brisas.

Al ser consultado por la presencia de cámaras de seguridad en la zona que pudieran haber filmado parte del siniestro, el investigador confirmó que cuenta con imágenes privadas y otras captadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local. "No se ve demasiado porque son de lejos, pero sí se observa que la unidad venía a una velocidad similar a la que circulaban otros vehículos", explicó.

Este martes, desde las 14, se realizará la autopsia que el fiscal Vera Tapia dispuso para el cuerpo de la víctima fatal. En tanto, el próximo viernes, a partir de las 9, personal de la Policía Científica llevará a cabo la pericia mecánica en el colectivo que protagonizó el trágico siniestro vial, con el objetivo de determinar si, efectivamente, sufrió una falla que desencadenó en el accidente.

El hecho

La trágica secuencia ocurrió este lunes, pasadas las 19, sobre el paseo costero, en uno de los sectores más concurridos de la ciudad.

De un momento a otro, el colectivo invadió la vereda e impactó contra las personas que se encontraban en las inmediaciones del skate park. Algunas de ellas quedaron atrapadas debajo del vehículo.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por el portal local 0223, el colectivo habría sufrido una falla en la dirección antes de subir a la vereda y embestir a quienes permanecían en la dársena, algunos de ellos mientras aguardaban el arribo de otras unidades.

Según reportaron medios locales, en la zona trabajaron personal policial, dos dotaciones de bomberos, Defensa Civil, Tránsito, Rescate, la Dirección de Protección a la Víctima y el SIES.

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