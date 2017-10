"Gracias por los dos millones", arrancó su posteo en la red social, y luego siguió: "Una mujer no es una puta o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente. Amo mi cuerpo, y no porque crea que es lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero".