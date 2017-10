Kike: —Sí. Un poco y un poco. Si no hubiera trabajado así no hubiera llegado a este bienestar. Cuando digo bienestar es todo: espiritual y material, se junta un poco todo. Si no hubiera hecho ese trabajo no lo hubiera logrado. Creo. Capaz que sí, pero no me arrepiento por el resultado de hoy. No me arrepiento de nada de lo que hice ni de lo que dejé de hacer. Si me decís "¿Cambiarías…?", la verdad que no sé qué tendría que cambiar porque hoy por hoy estoy en un tiempo feliz. Entonces, yo no cambiaría nada.