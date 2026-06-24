El Gobierno interino de Venezuela reconoció a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia e hizo petición especial

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia - crédito REUTERS

Con una sorpresiva misiva, emitida en la tarde del miércoles 24 de junio, el Gobierno interino de Venezuela reconoció de manera oficial la victoria del abogado Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia y pidió fortalecer las relaciones bilaterales a través del diálogo y el respeto mutuo. Con ello se avizora una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países, que han sufrido transformaciones.

Así lo hizo saber la administración de Delcy Rodríguez, presidenta (e) del país vecino, mediante un comunicado oficial firmado por el canciller Yván Gil, en el que se celebró la normalidad y la participación ciudadana en los comicios celebrados el domingo en el territorio nacional. Con ello, el país vecino se sumó a otros del continente que han saludado e incluso celebrado el éxito del autodenominado ‘Tigre’ en la contienda.

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“Las elecciones presidenciales celebradas en la República de Colombia transcurrieron en un ambiente de normalidad, participación y paz, y en las que ha resultado vencedor Abelardo de la Espriella”, fue uno de los apartes de esta comunicación, en la que se reiteró la voluntad de “continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación, respeto mutuo y entendimiento con Colombia, en beneficio de ambos pueblos hermanos”.

Con este comunicado, el Gobierno interino de Venezuela saludó triunfo de Abelardo de la Espriella, como nuevo presidente de Colombia - crédito @YvanGil/X

De esta manera, la nota oficial desde la Cancillería venezolana incluyó una reflexión sobre el pasado reciente entre ambos países. “La experiencia histórica demuestra que los períodos marcados por la incomunicación, la confrontación y los intentos por parte de algunos grupos de fracturar los vínculos entre nuestras naciones ocasionaron perjuicios significativos a los pueblos de Venezuela y Colombia”, se refirió.

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Por ello, frente a estas experiencias, el ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Rodríguez reafirmó su postura frente a la necesidad de tender canales diplomáticos y comerciales, en esta nueva era sin el exdictador Nicolás Maduro: capturado el 3 de enero en un operativo especial en Caracas por agentes de los Estados Unidos. Y que también tendrá como particularidad la salida de Gustavo Petro en Colombia.

“El diálogo, la cooperación y el respeto a la soberanía constituyen el único camino para consolidar una relación constructiva y provechosa para ambas naciones”, destacó Venezuela frente a lo que se viene entre ambos países. Este pronunciamiento buscaría acercamientos con una propuesta de Gobierno que, en campaña, mencionó que las relaciones con Venezuela serían a través del Departamento de Estado de EE. UU.

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Delcy Rodríguez asumió el mando desde el 3 de enero de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Iván Cepeda reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella

El comunicado desde la capital venezolana se conoció horas después de que el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda reconociera de manera pública la victoria de De la Espriella, tras un proceso que, según cifras oficiales, otorgó al nuevo mandatario 12.959.542 votos, correspondientes al 49,66% del total, frente a los 12.708.712 sufragios del congresista del Pacto, que con ello obtuvo 48,70%.

“Como candidato del (partido) Pacto Histórico y la (coalición) Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, expresó Cepeda, en una declaración que se produjo en la mañana del miércoles 24 de junio en Bogotá.

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En su declaración, el senador agregó en su mensaje que ejercerá una labor de vigilancia sobre el nuevo Gobierno y defendió el respeto a la democracia y las libertades públicas. El reconocimiento del congresista sobre su derrota se dio tres días después de efectuados los comicios y luego de que la Registraduría confirmara que hubo un 99,997% de coincidencia entre el preconteo y los datos de los escrutinios.

El anuncio del candidato del Pacto Histórico fue dado a conocer en rueda de prensa, que se realizó el miércoles 24 de junio de 2026 - crédito @PactoCol/X

De esta forma, el ágil proceso electoral colombiano se desarrolló bajo la atención regional e internacional, pese a que el vencedor fue proclamado con solo el 0,96% de los votos. El reconocimiento del gobierno interino de Venezuela marca, sin duda, un nuevo punto de partida en la agenda bilateral, con el diálogo y la cooperación como prioridades manifiestas; y obligaría a De la Espriella a nuevos enfoques.

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Y es que no hay que olvidar que el abogado vencedor de los comicios en Colombia fue el apoderado del exdiplomático y exministro Álex Saab, nacido en Barranquilla, pero cercano al régimen de Maduro y que fue extraditado a Estados Unidos. Aunque el presidente electo ha sido históricamente duro con la dictadura que imperó en Venezuela, está por verse cómo tomará esta nueva posición política hacia lo que sería su mandato.