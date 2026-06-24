Perú

Incendio de gran magnitud en avenida Argentina genera intensa humareda cerca de Plaza Unión y moviliza varias unidades de bomberos

La emergencia movilizó maquinaria, cisternas, ambulancias y equipos especializados mientras una extensa nube de humo cubría parte del Cercado de Lima

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Una densa columna de humo se apodera de las calles del Cercado de Lima debido a un incendio de grandes proporciones registrado en la primera cuadra de la avenida Argentina, muy cerca de la Plaza Unión y el Hospital Ramón Castilla. Facebook

Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este miércoles en un establecimiento ubicado en la primera cuadra de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima, cerca de la Plaza Unión. La emergencia generó una extensa nube de humo visible desde varios puntos de la capital y motivó la intervención de múltiples compañías de bomberos.

Según el reporte oficial, el siniestro fue alertado alrededor de las 2:56 p. m. La situación movilizó al menos once unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre máquinas, cisternas, ambulancias y equipos especializados para atender este tipo de emergencias.

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La densa columna de humo cubrió gran parte del sector próximo a la Plaza Unión y a la avenida Argentina. Información preliminar indicó que en el área afectada existe material tóxico, situación que provocó un fuerte olor percibido por vecinos y personas que transitaban por el lugar.

La presencia de la humareda dificultó el desplazamiento en la zona e impactó a los transeúntes. Testigos reportaron molestias debido a la intensidad del humo que se expandió rápidamente por los alrededores.

Bomberos desplegaron múltiples unidades de emergencia

Incendio de gran magnitud ocurrió en un establecimiento de la primera cuadra de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima. Composición: Infobae
Incendio de gran magnitud ocurrió en un establecimiento de la primera cuadra de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima. Composición: Infobae

Según el reporte de atención, participaron diversas unidades especializadas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre ellas M3-1, M2-1, M4-5, M65-1, CIST-21, AMB-14, RESLIG-3, ESC-36 y M36-1.

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Las labores se concentraron en el control de las llamas y en la evaluación de los riesgos asociados al material presente en la zona afectada. La emergencia ocurrió en un sector de alta circulación, próximo a establecimientos comerciales y centros de atención médica.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

  • Mantener la calma: Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.
  • Activar la alarma contra incendios: Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.
  • Llamar a los bomberos: Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.
  • Evacuar el espacio: Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.
  • Si el fuego es pequeño: En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.
  • Si queda atrapado: Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.
  • Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

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