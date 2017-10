"Mucho no puedo contar porque mi abogado me prohibió hablar. Lo que sí quiero aclarar, porque hubo un malentendido, es que no reclamamos dinero, ni él ni yo. Yo estuve juntada, tuve un hijo, a los 14 años de estar en pareja nos separamos, y de un día para el otro me dejó sin obra social, sin mensualidad, la cuota alimentaria, y nunca tuve una extensión de su tarjeta de crédito. Yo no quiero plata malhabida, a ver si está claro, esto es lo único que puedo aclarar", arrancó el diálogo con este medio.