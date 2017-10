—No importa a cuál, pero he dicho que no. Porque no me gustaba el personaje o porque no me sedujo el proyecto. O porque había algo puntual que exigía el personaje y que yo no estaba dispuesta a hacer. Y no se me va la vida en eso. Antes, era un poco más todoterreno que ahora. A todo decía que sí. Hoy, no… Me gusta mucho mi trabajo y pongo todo, y más, porque soy apasionada en lo que hago. Pero tampoco es a cualquier precio.