—No me llamó para una secuela, sólo me dijo que había hecho una película y quería que la viera. Le pregunté por qué y me pidió que solo la mirara y después hablábamos. La vi, tenía algo de su sello al final, lo llamé para preguntarle qué significaba y me dijo que si a esta película le iba bien, con suerte podría terminar la trilogía de la que me había hablado años atrás. Así que le dije: "Ok, voy a mantener mis dedos cruzados".