En el rubro actoral, las distintas categorías están conformadas por nombres mayúsculos de la interpretación. Como mejor actor de reparto, Richard E. Grant suena como el favorito del rubro por su trabajo en Can you Eder forgive me?, en donde deberá pelear cabeza a cabeza con Mahershala Ali (ya ganador por Moonlight), quien compone a un músico de jazz en la bella Green Book.